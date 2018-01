1 SHARES Delen Tweet

Ryan Donk staat in de belangstelling van AZ. De 31-jarige verdediger van Galatasaray speelde eerder al voor de Alkmaarders van 2006 tm 2008.

Donk kent een zwaar seizoen bij Galatasaray en kwam nog niet in actie in de competitie. De Nederlander zat op een zijspoor bij de onlangs ontslagen trainer Igor Tudor. Onder Tudor kwam hij maar tot één bekerduel. De opvolger van Tudor, Fatih Terim, ziet het meer in Donk zitten en hij zat de laatste duels ook in de selectie. Vorige week mocht hij ook negentig minuten meespelen in het bekerduel met Bucaspor (3-0 winst).

Donk speelt sinds begin 2016 voor de Turkse grootmacht. Hij kwam toen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro over van Kasimpasa.