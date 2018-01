3 SHARES Delen Tweet

Johan Elmander heeft zijn schoenen aan de wilgen gehangen. De voormalig spits van o.a Feyenoord stopt op zijn 36ste. “Ik wil mijn familie, clubs en alle supporters die mij onderweg gesteund hebben, bedanken”, reageert hij op Instagram.

Elmander speelde jaren in Nederland. Feyenoord haalde hem in 2001 weg bij zijn jeugdliefde Örgryte. Een jaar later won de voormalig Zweeds international de UEFA Cup met de Rotterdammers. Toch slaagde hij er nooit helemaal in om uit te groeien tot een dragende speler in De Kuip. Feyenoord verhuurde hem zelfs een jaar aan NAC Breda.