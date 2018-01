1 SHARES Delen Tweet

Stoke City heeft zich bij Ronald Koeman gemeld om de nieuwe manager te worden.

De Potters hebben onlangs afscheid genomen van hun hoofdcoach Mark Hughes na een reeks zeer teleurstellende resultaten en zijn nu op zoek naar een opvolger. De naam van Koeman staat wat dit betreft naar verluidt op nummer één van het verlanglijstje van Stoke, maar het is zeer de vraag of de Nederlander in zal gaan op de interesse. Eerder liet hij namelijk weten dat hij tot aan de zomer sowieso niet aan de slag zou gaan bij een nieuwe werkgever: hij neemt eventjes rust.