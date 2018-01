5 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen heeft van Everton te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij de club. Dit weet de BBC te melden. Aan het begin van het seizoen werd hij nog voor 27 miljoen euro overgenomen van Ajax.

De toenmalige trainer Ronald Koeman had veel vertrouwen in de middenvelder, maar sinds de trainerswissel is hij buiten beeld gevallen. Zelfs een plek in de wedstrijdselectie is al niet meer zeker.