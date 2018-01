6 SHARES Delen Tweet

Een brandblusser in je huis hebben is natuurlijk altijd handig. Alleen is bij veel Feyenoord-supporters het merk ‘Ajax’ niet zo erg populair. Maar nu is er een nieuwe op de markt, en dit met toestemming van de club uit Rotterdam-Zuid.

Een ondernemer uit Barendrecht, Pim Poppeliers, heeft een brandblusser van Feyenoord gepresenteerd. “Ik kom al van jongs af aan bij Feyenoord, ken veel mensen bij de club en raakte met de afdeling Merchandising in gesprek”, zo citeert het Algemeen Dagblad. “Maar toen vloog het clubhuis van Ajax in brand. Dat was natuurlijk geen goed moment om met zo’n Feyenoord-brandblusser te komen.”