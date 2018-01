1 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat Michiel Kramer om korte termijn gaat vertrekken bij Feyenoord. Hij zou kiezen tussen de Turkse competitie en die uit het Midden-Oosten. Dit weet de Telegraaf te melden.

De krant onthult: “Feyenoord neemt Michiel Kramer niet mee naar het trainingskamp in Marbella. De spits blijft achter in Rotterdam en werkt een eigen trainingsprogramma af in afwachting van een transfer naar Turkije of een club in het Midden-Oosten. De kans bestaat dat de lange spits al binnen een week is vertrokken.”