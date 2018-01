4 SHARES Delen Tweet

Olympique Marseille heeft een speler van Feyenoord in het vizier. Volgens het Franse FootMercato zou de Franse club miljoenen over hebben voor Renato Tapia.

De Peruviaanse international, die een sterk seizoen voor Feyenoord speelt, mede door de vele blessures in de verdediging, zal te bewonderen zijn op het aankomend WK in Rusland.

Het is nog niet bekend voor welk bedrag Olympique Marseille Tapia zou willen overnemen, noch is het bekend of er inmiddels contact is geweest met Feyenoord en de zaakwaarnemer van Tapia. Het huidige contract loopt in ieder geval tot medio 2020.