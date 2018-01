3 SHARES Delen Tweet

Donny van de Beek is bij Ajax bezig aan een uitstekend seizoen. Dit is ook de clubs opgevallen in het buitenland. Volgens het medium Calciomercatoweb zou Borussia Dortmund zijn verrichtingen met grote interesse volgen.

De twintigjarige middenvelder was in de eerste seizoenshelft een belangrijke schakel bij Ajax en speelde achttien competitieduels waarin hij zes keer scoorde. Door zijn prestaties heeft Van de Beek zich in de kijker van Dortmund gespeeld. Het is niet bekend of Dortmund al snel wil handelen. Naast Dortmund zou ook het Engelse Tottenham Hotspur zeer geïnteresseerd zijn in Van de Beek.

Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot 2022.