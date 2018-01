5 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat PEC Zwolle een voormalig speler van Oranje onder haarde hoede krijgt. Rafael van de Vaart zou namelijk de overstap kunnen maken van het Deense FC Midtjylland naar PEC.

Voor het SBS 6-programma Klasgenoten sprak oefenmeester John van ‘t Schip een videoboodschap in voor de oud-speler van Real Madrid en Tottenham Hotspur. “Raf, we hebben hier volgend jaar misschien nog een plekkie voor jou, dus laat het maar weten. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik je weer aan het voetballen krijg. Het ga je goed, ik hoop je snel weer te zien.”