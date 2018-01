3 SHARES Delen Tweet

FC Twente hoopt de komst van Adam Maher zo snel mogelijk definitief te maken. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden.

Het dagblad kon bij zowel PSV als FC Twente nog geen bevestiging krijgen, maar de huidige nummer 16 rekent wel op een snelle afronding.

Maher zal door FC Twente gehuurd worden, omdat de club geen geld heeft om hem te kunnen kopen. In Enschede zal Maher weer herenigd worden met Gertjan Verbeek, zijn trainer in de periode dat hij nog bij AZ speelde. Verbeek gaat er vanuit dat Maher bij een snelle afronding ook beschikbaar is als PSV op 27 januari naar de Grolsch Veste komt.