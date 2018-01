De jonge Duitse spits zal tot de zomer van 2021 onder contract staan in Amsterdam. De Millenium Kid, zijn bijnaam omdat hij op 1 januari 2000 geboren is, sluit direct aan bij de selectie van Jong Ajax.

The Millennium Kid is here! 💫

Willkommen, Nicolas Kühn! 🇩🇪 pic.twitter.com/3vjNN5JSFG

— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 januari 2018