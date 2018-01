5 SHARES Delen Tweet

Ajax is zeer actief op de transfermarkt de laatste weken. Eerder werden al Perr Schuurs, Nicolas Tagliafico, Hassane Bande en Nicolas Kuhn vastgelegd en daarmee zijn de Amsterdammers nog niet klaar. Owen Otasowie moet namelijk de nieuwste aanwinst worden. Hij staat onder contract bij het Engelse Wolverhampton Wanderers.

Hij speelt daar in de jeugdafdeling. Het is maar de vraag of hij daar ook doorbreekt. Ajax heeft scouts op hem afgestuurd, maar ook clubs als Juventus en Schalke 04 worden genoemd.

Verschillende Premier League-clubs zijn ook geïnteresseerd in Otasowie (16). Everton maakt de grootste kans in Engeland. Ook een langer verblijf is mogelijk, omdat Wolverhampton een driejarig contract heeft aangeboden. Dat meldt The Sun.