Ajax heeft een Deense rechtsback in het vizier. Dit weet het medium Nordicbet te melden. Het gaat om de 20-jarige Rasmus Nissen Kristensen. Hij staat onder contract bij FC Midtjylland.

Ajax zou een bod willen uitbrengen tussen de 4 en 5 miljoen euro op de international van Jong Denemarken. Onduidelijk is nog wel of Ajax de spelers al direct naar Amsterdam wil halen of dat dat pas komende zomer zou moeten gebeuren.