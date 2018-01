3 SHARES Delen Tweet

Kenneth Vermeer heeft een nieuwe werkgever gevonden. Volgens de Telegraaf gaat hij voor zes maanden keepen bij de Belgische grootmacht Club Brugge.

De krant schrijft: “Feyenoord gunt Kenneth Vermeer een vertrek uit De Kuip. De 32-jarige doelman maakt met onmiddellijke ingang de overstap naar de Belgische lijstaanvoerder Club Brugge. Vermeer tekent daar via een huurconstructie tot de zomer. Club Brugge heeft daarna een optie tot koop.”

Men gaat verder: “Het is de beste oplossing voor de sluitpost, die afgelopen week zijn teleurstelling over een langer verblijf op de reservebank uitte in een gesprek met de directie van Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel, die coach Giovanni van Bronckhorst zijn eigen beslissingen laat nemen binnen de selectie, toonde daarbij begrip voor Vermeer. Op zijn vrije dag werd de goalie gisteren al medisch gekeurd en vandaag hebben nog onderhandelingen plaats in Brugge. Op de training van Feyenoord zal hij vandaag al niet meer verschijnen. De verwachting is dat hij vandaag of uiterlijk morgen wordt gepresenteerd in België.”