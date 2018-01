3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is de laatste weken voor het sluiten van de transferperiode nag druk bezig op de transfermarkt. De Rotterdammers legde eerder al Yassin Ayoub vast en de komst van Robin van Persie lijkt een kwestie van tijd te zijn. Ook zijn ze bezig met de nodige uitgaande transfers en niet alles loopt op rolletjes.

De Telegraaf stelt namelijk: “Intussen is Miquel Nelom teleurgesteld teruggekeerd van een mislukte transfer naar Sheffield Wednesday, wandelt de afgedankte Michiel Kramer plichtmatig rond in De Kuip, staat achter de naam van Ridgeciano Haps een vraagteken, ontbreekt het verdedigingsduo Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin en mist Feyenoord met het vertrek van Kenneth Vermeer een ervaren stand-in voor doelman Brad Jones. De komst van Yassin Ayoub is goed nieuws, maar hij sluit pas na dit seizoen aan in Rotterdam.”