Amin Younes wil zo snel mogelijk weg bij Ajax. Hij wil zijn carriere voortzetten bij de Italiaanse grootmacht Napoli. Dit weet het medium Sky Sport Italia te melden. Ook Swansea City is in de markt voor hem maar daar ziet de Duitse vleugelflitser niets in. Ze hebben zelfs een bedrag van tien miljoen pond voor hem over.

Napoli zit een stuk lager in de boom en op dit moment is de vier miljoen euro die Ajax minimaal wil ontvangen al een heet hangijzer. Volgens de Italiaanse pers zou de Duits international al een overeenkomst hebben met Napoli om in de zomer naar Stadio San Paolo te verkassen. Maar een eerdere deal is voor hem ook prima.