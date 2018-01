3 SHARES Delen Tweet

Jurgen Locadia verruilt zo goed als zeker PSV voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Dit weten zowel de Telegraaf als Voetbal International te melden. Naar verluidt zou er met de transfer een bedrag van maar liefst 16 miljoen euro gemoeid zijn.

VI schrijft: “Brighton & Hove Albion staat op het punt zich te versterken met Jürgen Locadia. De spits komt, wanneer ook de laatste plooien worden gladgestreken, voor een bedrag van rond de zestien miljoen euro over van PSV. Dat bevestigen Engelse bronnen aan VI.”

Locadia (24) staat al een tijdje buitenspel en ontbreekt ook de komende tijd nog. “Voor Brighton is dat echter geen reden om niet tot een transfer over te gaan. De PSV’er wordt vrijdag al in Engeland verwacht voor een medische keuring.”