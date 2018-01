4 SHARES Delen Tweet

Matthijs de Ligt is nu al niet meer weg te denken in de basis van Ajax. Gisteren speelde hij ook weer een solide partij in de klassieker tegen Feyenoord. De Telegraaf-rapporteur Jan Peters denkt dan ook dat de Amsterdammers goud in handen hebben.

Peters stelt: “Die jongen straalt al zoveel uit. Hij is pas 18 jaar, maar het lijkt soms net of er een kerel van 26 in de defensie staat. De Ligt gaat een topper worden. Ik ben ervan overtuigd dat Ajax nog veel plezier aan hem gaat beleven en dat de club ook veel geld aan hem gaat verdienen.”