3 SHARES Delen Tweet

Real Madrid wil de selectie gaan versterken met een speler van Ajax. Ze overtuigt geraakt van de kwaliteiten van Matthijs de Ligt. Dit weten diverse Spaanse media te melden.

In een eerder stadium werd De Ligt vooral gelinkt aan FC Barcelona, maar de Catalanen legden in januari de Colombiaanse stopper Yerry Mina van Palmeiras vast en zijn mogelijk dus afgehaakt. Dat zorgt ervoor dat De Koninklijke nu een van de clubs is die op poleposition liggen.