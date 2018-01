2 SHARES Delen Tweet

PSV is momenteel nog druk bezig met het vinden van een linksbenige verdediger. Trainer Phillip Cocu zegt er het volgende over.

“We houden altijd de markt in de gaten. We zijn druk doende,” aldus de hoofdtrainer. “Maar als we Jürgen Locadia onder de huidige omstandigheden verkopen is het niet logisch dat we dan alles weer direct uitgeven.”