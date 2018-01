3 SHARES Delen Tweet

Een transfer naar Engeland lonkt voor Feyenoord-spits Michiel Kramer. Bolton Wanderers zou namelijk geinteresseerd zijn in de goaltjesdief. Dit weet Alan Nixon, journalist van The Sun te melden.

Beide partijen hebben nauwelijks nog anderhalve dag om de deal af te ronden. Die tijd is ook nodig, omdat zijn komst afhankelijk is van de transfer van Gary Madine naar Cardiff City.

Kramer komt pas in aanmerking voor deze overgang als Madine is vertrokken. De boomlange spits mag vertrekken bij Feyenoord, waar hij na het eten van een broodje kroket en de komst van Robin van Persie nog verder in de pikorde is gezakt.