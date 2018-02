5 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen maakt het seizoen af bij Everton. Er was even sprake van een tijdelijke overgang naar het Italiaanse Napoli maar de clubs kwamen er niet uit. Toch heeft de grootmacht hem een belofte gedaan voor de zomer.

Volgens de pers in Italië heeft de werkgever van Dries Mertens en Lorenzo Insigne namelijk beloofd om in de zomer terug te keren voor de Nederlander. In het San Paolo-stadion denken ze dat Klaassen in de Serie A wel zou kunnen vlammen, ondanks het feit dat hij nu eigenlijk al een beetje mislukt is in de Premier League. Bovendien vormt hij een relatief goedkope optie, omdat oefenmeester Sam Allardyce hem gewoonweg kwijt wil.