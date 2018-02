3 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat Feyenoord per direct afscheid neemt van Michiel Kramer. Zijn contract is in goed overleg ontbonden. Volgens de Engelse media is de centrumaanvaller nog altijd in gesprek met de Championship-club Bolton Wanderers.

Oefenmeester Phil Parkinson vertelt aan het medium The Bolton News: “Het is lastig om een spits te halen omdat iedereen doelpuntenmakers zoekt. Maar er zijn een aantal buitenlanders zonder contract, waarmee we nog altijd in gesprek zijn.” Volgens het medium is Bolton nog altijd in de race om de handtekening van