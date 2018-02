0 SHARES Delen Tweet

Ajax zal in de zomer een aantal spelers laten gaan. Naar verluidt gaat het om Nick Viergever, Kostas Lamprou en Mitchell Dijks. Het trio heeft een aflopend contract in Amsterdam. Dit weet het medium Voetbal International te melden.

Ook Klaas-Jan Huntelaar heeft een aflopende verbintenis maar voor hem lijkt er nog wel toekomst te zijn. Hoewel ook nog altijd verschillende buitenlandse clubs de spits de mogelijkheid bieden om elders de laatste jaren van zijn carrière te slijten, ligt de voorkeur van de Achterhoeker bij een langer verblijf in Amsterdam.”

Het blad gaat verder: “De kans is groot dat beide partijen in de komende periode elkaar zullen vinden in een nieuwe verbintenis. Huntelaar is nog altijd topfit, bezeten van het spel en toont dit seizoen zijn meerwaarde, zowel op het veld als in de kleedkamer. Ook onder Ten Hag geldt hij als een belangrijk verlengstuk.”