Peter Bosz begon het seizoen als trainer van Borussia Dortmund maar werd daar al snel ontslagen vanwege dramatische prestaties. Toch wil de oefenmeester volgend seizoen weer aan de slag bij een nieuwe club.

Voetbal International weet dat André Onana van Ajax het nieuws rond zijn voormalige keuzeheer nauwgezet in de gaten houdt. “Bij zijn manager Albert Botines melden zich wekelijks geïnteresseerde clubs. Vooral zijn optredens vorig seizoen in de Europa League hebben veel indruk gemaakt in het buitenland. Afgelopen maand was Overmars resoluut: Onana was niet te koop. Komende zomer zal dat, ondanks een doorlopend contract tot medio 2020, anders zijn. De doelman zelf ziet het als een ideaal moment om Ajax via de voordeur te verlaten.”

Het blad gaat verder: “Daarbij houdt de keeper zijdelings de volgende club van Peter Bosz in de gaten. Onana koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn trainer van vorig seizoen, die hem liet doorbreken en ondanks de komst van Tim Krul het vertrouwen gaf. Een transfer naar Borussia Dortmund leek aan het begin van dit seizoen een kwestie van tijd, maar door het mislukte avontuur van Bosz bij die club lijkt dat niet langer een optie.”