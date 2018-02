Hetciteert de oud-coach van onder meer Everton, Southampton en Feyenoord: “Of ik Robben ga polsen? Waarom niet. Ik bedoel: het zou gek zijn als ik niet eens ga luisteren bij hem, hoe hij zaken ziet en beleeft.”

De krant zelf vult aan: “Robben stopte afgelopen najaar als international na het mislopen van het WK in Rusland. Hij wil in principe de laatste jaren van zijn carrière volledig wijden aan zijn club Bayern München, waar hij gisteren twee keer scoorde in de kwartfinale van de Duitse beker (6-0 winst op Paderborn). Maar de deur definitief dichtgooien naar Oranje in de toekomst, deed Robben sindsdien ook niet.” Het is onbekend of Koeman op de korte termijn ook een rol voor de aanvaller uit Bedum in gedachten heeft.