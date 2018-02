💬 | Giovanni van Bronckhorst vond de rode kaart van Bilal terecht. Waarom doet hij dat?

"Dat vraag ik mij ook af. De wedstrijd is vaak emotie, je moet in een split second beslissen wat je gaat doen. En dan maak je niet altijd de juiste keuze."#vitfeyhttps://t.co/vPXi82qt3g pic.twitter.com/VrrmNsS1Wf

— FOX Sports (@FOXSportsnl) 11 februari 2018