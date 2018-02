4 SHARES Delen Tweet

Tottenham Hotspur en Toby Alderweireld zijn nog altijd niet akkoord over een nieuw contract. De sterkhouder maakt grote indruk in het centrum van de verdediging van The Spurs. Bovendien is de Belg niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus.

De officiële verklaring is dat Alderweireld nog niet helemaal fit is, maar volgens The Telegraph is er meer aan de hand. De onderhandelingen over een nieuw contract zouden zijn gestaakt en dus mag de centrumverdediger op zoek naar een nieuwe club. De huidige verbintenis loopt af in 2020, waardoor de Spurs nu nog een serieuze transfersom kunnen vragen.

Diverse topclubs zouden de situatie rond Alderweireld in de gaten houden. Clubs als Manchester City en Chelsea worden genoemd, maar ook de naam van Real Madrid valt.