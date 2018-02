1 SHARES Delen Tweet

Ajax zou in de zomer een fortuin kunnen ontvangen voor David Neres. De flankspeler staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur dat meer dan 50 miljoen euro voor hem zou willen neertellen. In Amsterdam gaan ze er zelfs al vanuit dat hij deze zomer vertrekt en daarom is technisch directeur Marc Overmars opzoek naar een vervanger.

Gaat Neres weg uit onze hoofdstad, dan mikt Ajax zijn pijlen volgens de Brazilianen op Luis Araújo van Lille OSC. Het betreft geen goedkope voetballer, want de vleugelspits ging in de zomer voor 10,5 miljoen euro van Sao Paolo naar de Fransen. Dit seizoen speelde hij vooralsnog 21 competitiewedstrijden voor de werkgever van onder meer Anwar El Ghazi, waarin hij één doelpuntje scoren. Lille zou in ieder geval 18 miljoen euro voor zijn aanvaller verlangen.