Volgens de Telegraaf vertrekt Mitchell Dijks in de zomer naar het Italiaanse Bologna. Hij kan daar een lucratieve verbintenis ondertekenen voor maar liefst vijf seizoenen. Hij zou zelfs al medisch gekeurd zijn.

De krant onthult op vrijdagmorgen: “Mitchell Dijks (25) is dicht bij zijn droomtransfer. De linksback van Ajax verkast zo goed als zeker na dit seizoen transfervrij naar Bologna. Dijks en zijn zaakwaarnemer Dick van Burik zijn met de huidige nummer dertien van de Serie A op een haar na rond over een verbintenis voor vijf seizoenen. Zodra de laatste details goed op papier zijn gezet, zal de deal wereldkundig worden gemaakt.”

Men gaat verder: “Dat kan, omdat Dijks eind januari al met succes de keuring bij de Italianen doorstond. Dat gebeurde in het grootste geheim, middenin de nacht, in het plaatselijke ziekenhuis. De Nederlander stond in de startblokken om een wintertransfer te maken als Adam Masina van Bologna naar RB Leipzig zou verhuizen. Die transfer ketste op het laatste moment af, waardoor Dijks noodgedwongen nog een half jaar bij (Jong) Ajax speelt. Na de komst van Nicolas Tagliafico en met de terugkeer van Nick Viergever is de kans op speeltijd in Ajax 1 nihil.”