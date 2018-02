6 SHARES Delen Tweet

Om Hirving Lozano vrij te pleiten bij de KNVB vanwege zijn vermeende elleboog gaan ze materiaal gebruiken van Klaas-Jan Huntelaar. Dit weet Voetbal International te melden. Hij gaf in het duel tegen PEC Zwolle een vermeende elleboog aan Bram van Polen. Dit werd bestraft met niets.

Het blad onthult: “Smaakmaker Hirving Lozano kreeg na zijn rode kaart van afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen – zijn zevende in slechts twee jaar – drie wedstrijden schorsing aan zijn broek. Tegen die straf ging PSV in beroep. De zaak dient morgen (donderdag) en alleen bij vrijspraak kan Lozano spelen tegen Feyenoord. Uiteraard zal de jurist van de club uit Eindhoven de beelden uit het duel PEC Zwolle-Ajax gebruiken. Spits Klaas-Jan Huntelaar raakte met eenzelfde soort armbeweging als Lozano opponent Bram van Polen in het gezicht, maar werd niet bestraft.”

Men gaat verder: “Voor PSV zou een langere absentie van de Mexicaan grote gevolgen kunnen hebben. Hoewel Lozano na de winterstop vooralsnog iets minder op dreef is dan in de eerste helft van het seizoen, is Chucky nog altijd zeer belangrijk en bepalend voor de ploeg van Cocu. Met dertien doelpunten en zeven assists kan Lozano niet zomaar worden vervangen.”