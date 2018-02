3 SHARES Delen Tweet

De belangstelling voor Matthijs de Ligt bereikt een grote hoogte. Naar verluidt hebben de absolute grootmachten Manchester United, Manchester City en Bayern Munchen zich officieel gemeld voor hem. Dit weet het medium The Sun te melden.

De genoemde clubs weten dat FC Barcelona De Ligt al een tijdje in de gaten houdt en hopen de Catalanen voor te zijn. Het is nog altijd de verwachting dat directeur spelerszaken Marc Overmars 40 tot 50 miljoen euro verlangt voor de jonge Oranje-international, maar in het huidige transferklimaat is dat natuurlijk geen onoverkomelijke vraagprijs.

De Ligt kreeg gisteren nog complimenten van zijn verdedigingskompaan Maximilian Wöber. “We zijn heel positief. Mannen zoals Joël Veltman en Lasse Schöne zijn daarin vaak leidend. Ze kunnen de ploeg met woorden écht een motivatieboost geven. Matthijs de Ligt is er ook zo eentje, die in de kleedkamer het verschil maakt. Vlak voor een wedstrijd neemt hij het woord en zorgt hij ervoor dat iedereen superscherp is en zin heeft om keihard te knallen.”