Bij Ajax is het de verwachting dat Hakim Ziyech van de zomer gaat vertrekken. Andy van der Meijde denkt dat Zakaria Labyad hem dan gaat vervangen in Amsterdam.

De oud-voetballer heeft geregeld contact met de spelmaker van FC Utrecht en zegt bij Ouwehoeren met Andy: “Ik denk dat hij volgend seizoen komt. Ik denk niet dat hij naar PSV gaat, want daar heeft hij al gezeten. Ten Hag wil hem heel graag hebben, denk ik. Het is gewoon wachten tot de competitie voorbij is en dan horen we het wel. Hij is een rustige jongen, een goede voetballer. Hij kan het wel. Bij PSV zat hij er al toen ik er zat. Hij maakte acties en is tweebenig, goed hoor. Het zou mooi voor Ajax zijn.”

Van der Meyde is te spreken over de nieuwe oefenmeester van Ajax, Erik ten Hag. “Als hij vanaf het begin van het seizoen bij Ajax was, hadden ze dik bovenaan gestaan. Hij is nog vrij jong en houdt van lang trainen. De jongens zijn gewoon tot drie uur op de club. Vroeger zat je om een uur in de auto naar huis, dat is nu niet meer. Nu trainen ze in de ochtend en doen ze in de middag aan krachttraining. Dat heeft hij denk ik meegenomen uit Duitsland.”