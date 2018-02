1 SHARES Delen Tweet

De Engelse grootmacht Chelsea overweegt om Louis van Gaal aan te stellen als nieuwe trainer. Dit weet het medium ‘The Mirror’ te melden.

De clubleiding zou al een paar keer hebben vergaderd over zijn komst. Het is wel duidelijk dat Conte niet goed ligt bij verschillende officials in Londen alsmede clubvoorzitter Roman Abramovich. De markante Italiaan wordt vermoedelijk de deur gewezen aan het einde van het lopende voetbalseizoen…

Vervolgens moet Chelsea op zoek naar een opvolger en wat dat betreft is Van Gaal dus de belangrijkste kandidaat. De coach liet zich al eens ontvallen dat hij nog best eens aan de slag wilde gaan als hoofdtrainer bij een Premier League-grootmacht omdat hij met wraakgevoelens zit over zijn ontslag bij Manchester United. De voormalige oefenmeester van Ajax, AZ en Bayern München wil de Red Devils pijn doen en dit kan natuurlijk uitstekend als hij aan het roer staat bij Chelsea.