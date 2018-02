0 SHARES Delen Tweet

Arjen Robben kan aan het eind van het seizoen een lucratieve overstap maken naar Qatar. Het is niet bekend welke club hem wil inlijven. Eerder werd hij ook inverband gebracht met een overstap naar China.

Zoals inmiddels bekend beschikt Robben (34) over een aflopend contract bij Bayern München. Hoewel de vleugelflitser regelmatig heeft laten weten dat hij gelukkig is in Zuid-Duitsland, lijkt het geen uitgemaakte zaak dat de verbintenis van Robben verlengd wordt.

Onder Jupp Heynckes is de oud-speler van Real Madrid, Chelsea, PSV en FC Groningen geen onbetwiste basisspeler. Eerder deze week was Robben not amused toen hij tijdens het Champions League-duel met Besiktas op de bank moest beginnen.