Feyenoord presteert dit seizoen onder de maat en dit is volgens de tafelgasten van ‘Studio Voetbal’ de schuld van technisch directeur Martin van Geel. Zij vinden dat hij moet gaan scouten buiten de landsgrenzen.

Pierre van Hooijdonk stelt dat de landstitel Feyenoord maar heel weinig opgeleverd heeft. “Buiten het feit dat er voor het eerst in achttien jaar feest kon worden gevierd vanwege het kampioenschap, heeft het niet zoveel opgeleverd. Er is gecasht in de Champions League, maar daarin is Feyenoord roemloos afgegaan. Ze waren in januari al klaar met betrekking tot de titel.”

Journalist Sjoerd Mossou legt de vinger vervolgens op de zere plek. “Martin van Geel scout in de Eredivisie. Als je op een gegeven moment door wil, moet je jezelf afvragen of je in de goede categorie spelers vist. Er is er geen één, op Robin van Persie na, die eerder in de Nederlandse top heeft gespeeld. Ridgeciano Haps was duurder dan Ajax-aankoop Nicolás Tagliafico. Feyenoord scout heel degelijk, verre van avontuurlijk. De helft slaagt en de andere helft mislukt.”