11 SHARES Delen Tweet

Danny Blind zou zomaar weer zijn opwachting kunnen maken in de Nederlandse Eredivisie. Volgens de heren van het programma Voetbal Inside gaat hij volgend seizoen aan de slag als trainer van Sparta.

Tafelgast Johan Derksen zegt: “Van alle kanten hoor ik dat Blind naar Sparta gaat.” René van der Gijp vult aan: “Ik hoor het ook van iedereen. Maar als technisch directeur of als trainer? Dat weet ik niet.” In het seizoen 2007-2008 nam de voormalige keuzeheer van Oranje al eens de technisch portefeuille over op Het Kasteel. Die samenwerking was echter geen lang leven beschoren, want niet veel later nam Ajax hem over. Op dit moment is Leo Beenhakker belast met de technische zaken in Rotterdam, waar de bovengenoemde Advocaat de hoofdtrainer is.