Slechts nieuws voor Neymar en zijn club Paris Saint-Germain. Vandaag is namelijk bekend geworden dat hij zijn middenvoetsbeentje heeft gebroken. Dit meldt de club via haar digitale kanalen.

De club komt niet met een prognose over de te verwachten revalidatieduur, maar het is wel duidelijk dat Neymar het aankomende duel van zijn werkgever in de Champions League met Real Madrid aan zich voorbij moet laten gaan. Dat is een enorme klap voor de aanvaller, maar ook voor zijn broodheer.

De eerste wedstrijd in het miljardenbal ging immers met 3-1 verloren in het Estadio Santiago Bernabéu, dus Paris Saint-Germain moet flink aan de bak. Naar alle waarschijnlijkheid zal Neymar echter diverse weken toe moeten kijken…