Fenerbahce huurt dit seizoen Vincent Janssen van Tottenham Hotspur. De Turken zullen hem aan het eind van het seizoen niet definitief overnemen van The Spurs en dus wordt er nu volop gespeculeerd.

Hans Kraay jr. liet eerder al bij Voetbal Inside weten dat hij Janssen een uitstekende opvolger vindt van Nicolai Jörgensen, die vermoedelijk een stap wil maken. En mogen we de Turkse media geloven, dan speelt er ook daadwerkelijk iets tussen Feyenoord en de puntspeler, die eerder in zijn loopbaan op Varkenoord speelde voor diverse jeugdelftallen van de Rotterdammers. Het is volstrekt onbekend wat de Spurs precies vragen voor hun aanvaller, maar de Engelsen zullen ongetwijfeld verlies op hem maken.