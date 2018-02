💬 | @henkhoijtink: "El Ahmadi is niet de dragende stuurman, waarvan wel wordt gezegd dat hij dat is."@mkrabby: "Henk, niet weer over Kuijt beginnen hè nu."#Natafelen #psvfey pic.twitter.com/9YC6ga7rmi

— FOX Sports (@FOXSportsnl) 27 februari 2018