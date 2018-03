4 SHARES Delen Tweet

Voormalig spits van Ajax Angelos Charisteas is bezig om een jeugdspeler naar Ajax te krijgen. Dit weet Ajaxshowtime te melden.

De voormalig spits van Ajax heeft de speler zelf aangeraden in Amsterdam. “Ik ben bezig met een nieuwe speler voor Ajax. Ik kan nog niet zeggen wie, omdat het nog niet helemaal zeker is. Het is een jonge jongen, zeventien jaar. Ik heb hem bezocht in Duitsland. Toen ik hem had zien spelen, wist ik dat hij goed genoeg zou zijn voor Ajax. Hij is denk ik een perfecte Ajax-speler,” aldus de Griek.

Het is niet de eerste keer dat Charisteas een speler bij Ajax weet onder te brengen. De Griek was ook al betrokken bij de komst van de Australiër Sebastian Pasquali, die nu uitkomt voor Ajax O19. Charisteas daarover: “Ik krijg altijd mails van makelaars met de vraag of ik hun spelers wil helpen. Voor Pasquali ben ik speciaal naar Australië gegaan om een wedstrijd van hem te bekijken. Ik zag één actie, één minuut, en toen wist ik dat hij goed was. Hij pakte de bal af op het middenveld, rende naar de zestien en had kunnen schieten. In plaats daarvan legde hij hem knap af op de spits. Hij heeft een hele goede techniek en een goed inzicht. Dat is belangrijk voor Ajax. Hij speelt veilig, maar kijkt wel altijd naar voren. Ik zie Pasquali wel als toekomstige opvolger van Frenkie de Jong op het middenveld.”