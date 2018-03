1 SHARES Delen Tweet

Amin Younes kent een matig seizoen bij Ajax. In de winterstop leek hij naar Napoli te verkassen maar dit ging lastminute niet door.

In de afgelopen zomer maakte de linksvoor nog onderdeel uit van de selectie van het Duitse nationale team voor de Confederations Cup, maar het lijkt er niet op dat hij ook naar het aankomende wereldkampioenschap in Rusland vertrekt. De Duitse media denken dat Younes definitief uit beeld is verdwenen en dat zou hem ook medegedeeld zijn door bondscoach Joachim Löw middels een telefoontje. Sinds kort is iemand als Marco Reus weer helemaal het mannetje, die vele malen méér aanspraak maakt op de plek van linksvoor bij Die Mannschaft.

Younes moet bij Ajax genoegen nemen met een plekje in de pikorde achter Justin Kluivert. Zo heel gek is dat niet, want de jongeling vertegenwoordigt meer toekomstperspectief. In het algemeen wordt aangenomen dat de Duitser over een aantal maanden gratis en voor niets uit de Johan Cruijff ArenA wandelt, al gaan er ook geruchten dat hij nog onder zijn getekende contract in Napels uit wil komen. Dat laatste lijkt echter schier onmogelijk.