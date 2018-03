1 SHARES Delen Tweet

Andres Iniesta zou FC Barcelona kunnen verruilen voor Manchester City. Dit weet de krant The Daily Mirror te melden.

Iniesta werkte eerder succesvol samen met oefenmeester Josep Guardiola in het Camp Nou-stadion en de coach zou inmiddels een balletje opgegooid hebben bij zijn goede vriend. Ziet hij er geen brood meer in bij Barça, dan mag hij meteen naar Manchester komen, waar een gepeperd contract voor hem klaarligt. In het Etihad Stadium zou hij zijn carrière vervolgens af kunnen sluiten.

Het is nog niet bekend wat Iniesta met het oog op het aankomende seizoen gaat doen. Wel weten we dat Barcelona Philippe Coutinho gehaald heeft. Ook hebben de Catalanen de beschikking over Ousmane Dembélé en daarnaast is Antoine Griezmann van Atlético Madrid op komst. Mogelijk heeft Ernesto Valverde straks helemaal geen plek meer voor Iniesta…