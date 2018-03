De supporters van Feyenoord zien één speler graag naar de club komen. Gisteren besliste Bryan Linssen de wedstrijd van Vitesse tegen Ajax met twee goals. Via Twitter opperen nu vele fans voor zijn komst.

Martin van Geel, haal in godsnaam zsm Bryan Linssen naar Feyenoord. Dat is de nieuwe Kuyt! @Feyenoord #feyenoord

Bryan Linssen is een aanwinst voor Feyenoord

Is die Linssen niets voor ons? Gaat er ook in slechte wedstrijden altijd vol voor en is bij elke club waar hij komt de beste speler. #Feyenoord

— Tom Heirman (@TomHeirman2) 4 maart 2018