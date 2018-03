1 SHARES Delen Tweet

In de afgelopen dagen zoemt er in de Italiaanse media rond dat Amin Younes zijn contract bij Napoli ongeldig wil laten verklaren. Iets waar Napoli zelf niet aan mee wil werken.

Dit vertelt de advocaat van de Italiaanse ploeg Mattia Grassani tegen Correire dello Sport. “Om een contract ongeldig te kunnen verklaren, moeten er speciale voorwaarden zijn zoals een valse handtekening of een valse verklaring. Omstandigheden waar nu totaal geen sprake van is,” aldus Grassani. “Younes heeft bewust getekend bij Napoli. We praten over professionals. Een dergelijk contract kan niet eenzijdig worden verbroken. Younes weet heel goed wat hij heeft ondertekend en zijn contract is geldig vanaf 1 juli 2018.”