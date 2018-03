1 SHARES Delen Tweet

Oud-voetbaltrainer en analist is allerminst overtuigt van de kwaliteiten van Perr Schuurs en Hassane Bande. Beide spelers komen in de zomer naar Ajax toe. Dit zei hij in het programma Rondo op Ziggo Sport.

“Laten we maar eens een keer een kaartje gaan maken van 2014 tot 2018 van wat ze gekocht hebben,” aldus De Mos. “Schuurs en Bandé worden ook niets. Er lopen bij Ajax in de jeugd betere verdedigers dan Schuurs. Bandé ken ik heel goed. Ik denk dat ze in paniek geraakt zijn en iets wilden doen om het publiek rustig te maken. Alles is goed gemaakt door Davinson Sánchez.”