Henk Fraser vertrekt aan het einde van het seizoen als trainer van Vitesse. De 51-jarige trainer ziet een dienstverband bij Feyenoord wel zitten.

De positie van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord zou onder druk staat, nu de club een slechts seizoen kent in de Eredivisie. De naam van Fraser zingt rond in De Kuip.

“Ik ga rustig kijken wat er op mij afkomt, je moet altijd maar afwachten wie er geïnteresseerd is in jou. Feyenoord zou inderdaad een mooie club zijn”, vertelt de trainer in gesprek met RTV Rijnmond.