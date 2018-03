0 SHARES Delen Tweet

Manchester United heeft een oogje op een speler van Ajax. Trainer José Mourinho zou namelijk een grote fan zijn van Justin Kluivert. Dit weet The Daily Mirror te melden.

Kluivert beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2019, maar onderhandelt wel over een nieuwe verbintenis en heeft aangegeven dat hij actief wil blijven in de Johan Cruijff ArenA. Daarbij zei hij onlangs echter wel: “Kijk: de absolute top bestaat uit vijf à zes clubs. En die top wil ik stap voor stap bereiken. Ik wil geen dingen overslaan. Maar ik wil wel een speler worden die uiteindelijk voor 160 miljoen naar Barça, Real of een van die andere topclubs gaat. Zo denk ik er nu over.”