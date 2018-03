1 SHARES Delen Tweet

Voormalig Ajax-trainer Frank de Boer is ontstemd vanwege het feit dat Amin Younes gisteren weigerde in te vallen. Hij vind dat er keihard moet worden ingegrepen. Dit zei hij in het programma Studio Voetbal.

“Ik heb Younes gehaald en zo ken ik hem helemaal niet. Hij was altijd een voorbeeldprof. Hij was altijd als eerste op de club en bleef altijd met de ballenzak op het veld staan en ging oefenen. Hij heeft natuurlijk een contract bij Napoli getekend, en dat ging uiteindelijk niet door. Toen moet er wat gebeurd zijn. Als trainer moet je hier keihard tegen optreden. Dit zijn momenten waarop je spelers voor je gaat winnen, of ze denken hij laat met zich piepelen.”

De ex-trainer van de Amsterdammers kon totaal geen begrip opbrengen voor de supporters die aanvoerder Joël Veltman uitfloten bij zijn invalbeurt. “jongen heeft zoveel betekend voor de club. Hij gaat altijd voorop in de strijd en zal je nooit in de kou laten staan. Het is een jongen van de club die vanaf ongeveer zijn tiende al bij de club is. Vooral ook de manier waarop hij Ajax altijd positief naar voren brengen.