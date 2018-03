3 SHARES Delen Tweet

Volgens het statistiekenbureau CIES is Memphis Depay nu weer 46,7 miljoen euro waard. Vorig seizoen werd hij nog door Olympique Lyon voor 17 miljoen euro overgenomen van Manchester United.

Het medium Voetbal International zegt er het volgende over: Door zijn werk bij Olympique Lyon is hij van 17 miljoen in september nu 46,7 miljoen waard. Manchester United betaalde in de zomer van 2015 34 miljoen euro aan PSV voor de aanvaller.”